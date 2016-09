43.416 plantes de tabac declarades sinistre total per la pedregada de Fontaneda

Dues de les parcel·les afectades han acabat amb l'atorgament del dret de fresa o destrucció per les destrosses que presentaven

Actualitzada 02/09/2016 a les 11:56

Després de la forta pedregada que el passat 9 d'agost va malmetre, de forma molt localitzada, la collita de tabac de Fontaneda, a Sant Julià de Lòria, 43.416 plantes de les 210.489 que es van veure afectades s'han hagut de declarar "sinistre total", segons ha indicat a l'ANA, el president de l'Associació de Pagesos i Ramaders, Xavier Coma. La pedregada, que també va afectar altres punts de la parròquia, com la Rabassa, Aixirivall i Nagol i, en menys intensitat, als nuclis de Juberri, Auvinyà, Canòlich i Aixàs, ha acabat afectant un total de 17 parcel·les, dues de les quals han acabat amb l'atorgament del dret de fresa o destrucció a causa de les importants destrosses que presentaven.



En total, la pedregada va acabar afectant 17 explotacions de tabac, dues de les quals, vist l'estat en què es trobaven, han acabat amb l'atorgament del dret de fresa o destrucció. "No pagava la pena recollir el que hi havia quedat", ha admès Coma. En qualsevol cas, ha recordat que aquest tipus de pedregada "segueix la tònica habitual d'altres anys i, únicament, es desplaça d'una parròquia a una altra". També ha matisat que de les 17 explotacions malmeses, "només dues s'han vist afectades en la seva totalitat" i, per tant, bona part dels agricultors han pogut compensar part de les perdues amb la collita que s'ha conservat en la resta de parcel·les que tot i veure's afectades, ho han estat en menor mesura.