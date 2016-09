Saboya mostra preocupació per l'extremisme davant els homòlegs de l'OSCE

Els debats de la trobada s'han centrat en com donar resposta als reptes originats per les tendències migratòries, el terrorisme, l'extremisme violent, la radicalització i la ciberdelinqüència

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, participa en la reunió que aplega els 57 ministres d'Afers Exteriors dels estats participants de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), que té com a objectiu promoure el diàleg al més alt nivell per intercanviar punts de vista relatius a la seguretat que afecten a tots els estats per igual. En la seva intervenció, Saboya ha insistit en la necessitat de treballar conjuntament per combatre el terrorisme i ha mostrat la seva preocupació per l'extremisme. En aquest sentit ha reiterat la importància de l'educació com a mesura per promoure la tolerància i la no discriminació. El ministre s'ha referit a temes de migració i ha destacat el compromís d'Andorra en l'acollida de refugiats de Síria pactat dins del marc europeu. El titular d'Exteriors ha reafirmat també el compromís internacional adquirit pel Principat pel que fa la transparència i la cooperació en l'àmbit econòmic i fiscal.



La trobada, que ha tingut lloc aquest dijous a la població de Potsdam ha estat convocada pel ministre d'Afers Exteriors d'Alemanya, Frank Walter Steinmeier, que actualment ostenta la presidència de l'OSCE i ha comptat amb la participació de l'alt representant de Política Exterior i Seguretat de la Unió Europea, Federica Mogherini, així com amb el secretari general de l'OSCE, Lamberto Zannier, acompanyat dels caps dels principals organismes de la institució Europea.



Els debats s'han centrat en com donar resposta als reptes originats per les tendències migratòries, el terrorisme, l'extremisme violent, la radicalització i la ciberdelinqüència. També s ́ha fet balanç de les accions dutes a terme fins a la data per l'OSCE en el tractament de conflictes així com en les activitats encaminades a aconseguir que tots els ciutadans gaudeixin dels mateixos drets i llibertats fonamentals.



Aquesta reunió, de caràcter informal, és una preparatòria de la trobada d'alt nivell pel Consell de Ministres OSCE previst per als pròxims 8 i 9 de desembre a Hamburg, on s'adoptaran decisions i documents estratègics en els temes esmentats.



Durant la jornada, Saboya ha tingut l'oportunitat de mantenir trobades bilaterals per tractar temes d'interès comú i per informar de l'agenda negociadora amb Europa els seus homòlegs a Portugal, Eslovàquia, Alemanya, Islàndia entre d'altres.