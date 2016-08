La metgessa internista de l’hospital Odile Sarroca serà la coordinadora de recursos sanitaris

El consell de ministres va aprovar ahir la reorganització de la cúpula directiva del ministeri de Salut després que, a final de juliol, Josep Casals dimitís de les funcions de director per discrepàncies en l’enfocament de la reforma. El jurista i exconseller del comú de Sant Julià Josep Antoni León que ha treballat en diversos ministeris del Govern –Interior, Afers Exteriors i Turisme i Comerç– i que s’havia incorporat a Salut amb l’arribada de Carles Álvarez Marfany com a coordinador esdevé formalment el número dos en ser nomenat secretari d’Estat.

Els càrrecs de direcció es completen amb Cristina Santarrosa com a