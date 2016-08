El Govern reclama més de 600.000 euros a deutors de l'IGI del 2013 i 2014

L’executiu dóna un mes als afectats per fer efectius els pagaments, de fins a 311.700 euros

El Govern reclama fins a 607.422 euros en concepte d’impost general indirecte (IGI) no pagat per diferents persones físiques i jurídiques durant els anys 2013 i 2014. Segons va aparèixer publicat ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) es va comunicar la provisió de constrenyiment relativa a la liquidació d’aquest impost, perquè es procedeixi per la via executiva contra el patrimoni del deutor en cas que el deute no s’ingressi en el termini d’un mes.

La quantitat més elevada que es deu relativa a l’IGI s’eleva fins als 311.708 euros, però també hi ha xifres importants, com ara de 158.954