Cultura assumeix totes les competències sobre llengua catalana

Fins ara hi havia serveis de l’àmbit de la promoció i l’ensenyament de la llengua catalana que depenien del ministeri d’Educació

Actualitzada 01/09/2016 a les 18:19

L’estructura del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports incorporarà, a partir d’aquest mes de setembre, al Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística la nova Àrea de Llengua Catalana, que aglutina diversos serveis de l’àmbit de la promoció i l’ensenyament de la llengua catalana que fins ara depenien del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.



En una compareixença de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, s'han detallat els canvis aprovats en el Consell de Ministres que defineixen la unificació de les àrees dedicades a la llengua, que quedaran en un únic ministeri. Ambdos responsables han justificat la necessitat d'unificar les àrees per optimitzar els recursos de l’administració. “El sol fet que depenguin d'un sol ministre ja ajuda, ho teníem disgregat amb dos departaments a Educació i un a Cultura”, ha dit Jover, i ha assegurat que properament sobre el terreny “es notaran diferències”.



El ministre d’Educació i Ensenyament Superior ha descartat qualsevol lectura de caràcter polític sobre la decisió, fent referència a un ministre “que decideixi desfer-se d’unes àrees que funcionen bé, que estan donant servei amb bons professionals i que no tenia cap mena de queixa, però pensem que cal una visió des de Govern”. Al seu torn, la ministra de Cultura ha detallat que la suma de les àrees i els departaments dedicats a la promoció de la llengua pujarà a 1.350.000 euros destinats a la promoció de la llengua, i la incorporació de 20 persones que passaran a dependre del Ministeri de Cultura. “Ens trobàvem que era difícil fer campanyes per a la promoció del català”, ha explicat la ministra Gelabert. Amb aquestes modificacions, el Departament de Política Lingüística que dirigeix Joan Sans i la nova Àrea de la Llengua Catalana, dirigida per Joan Ramon Marina, passaran a executar les polítiques de promoció de la llengua.