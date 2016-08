Un membre del Consell d'Europa destaca l'aportació del país en matèria d'educació

Actualitzada 31/08/2016 a les 06:44

Agències Andorra la Vella

El secretari general del Consell d’Europa, Thorbjørn Jagland, va posar en relleu l’aportació d’Andorra en el marc de l’organisme pel que fa a l’educació en la seva intervenció en la Universitat d’Estiu. Va destacar que “Andorra és un bon exemple que no cal ser un país gran per ser important” ja que el que és essencial és “tenir saviesa”. D’aquesta manera, va explicar que els estats membres del Consell d’Europa s’han “beneficiat molt gràcies a les bones pràctiques d’Andorra” i va recordar que quan el Principat va ostentar la presidència del consell de ministres del Consell d’Europa, el 2012, es va donar un impuls al desenvolupament de millores en les eines d’educació. Va indicar que aquelles idees han anat tenint continuïtat per posar-les a l’abast de la resta de països i que, per tant, els diferents governs les posin en pràctica per aconseguir com ensenyar a “les persones joves a ser bons ciutadans i crear una Europa moderna respectant els drets humans i entendre què volen dir aquests conceptes”. També va parlar sobre educació el director del Global Education Monitoring Report de la Unesco, Aaron Benavot.