Actualitzada 31/08/2016 a les 06:49

La sala d’actes de Sant Domènec de la Seu d’Urgell va acollir ahir l’inici de les jornades de teologia organitzades per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell. En la convocatòria hi participen més de 120 mestres de religió, catequistes, sacerdots i laics per aprofundir en l’essència de l’ètica cristiana, en la seva fonamentació i en les seves múltiples expressions en la vida quotidiana.