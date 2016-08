La justícia espanyola considera que el militar Viktor Kanaikine és el responsable de trama mafiosa del ‘cas Petrov’

El jutge espanyol Eloy Velasco ha citat a declarar com a imputat el general rus Viktor Kanaikine a qui considera com a “principal responsable” de la trama mafiosa de blanqueig de diners desarticulada en l’operació Clotilde. D’aquesta recerca va derivar el cas Petrov amb els suborns a l’ajuntament de Lloret de Mar i la condemna a l’exalcalde Xavier Crespo. Al juliol Velasco va donar per tancada la investigació on es va decidir processar l’exdirector financer de Banca Privada Santiago de Rosselló. El jutge Velasco va determinar que Rosselló era una peça clau en l’entramat criminal de la branca de la