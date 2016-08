Cinca reitera que no van rebre pressions del Govern espanyol

El ministre s'ha mostrat "respectuós" amb les declaracions d'Higini Cierco i ha dit que si al final es demostren com a certes el Govern utilitzaria vies diplomàtiques per mostrar el seu "disgust"

Actualitzada 31/08/2016 a les 19:17

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha reiterat la negativa a les pressions per part de les autoritats espanyoles. "No hem rebut cap mena de pressió ni del govern espanyol ni de cap emissari" d'aquest executiu. D'aquesta manera, ha desmentit les darreres informacions que assenyalaven, fins i tot, la intermediació del president del espanyol, Mariano Rajoy, per obtenir dades sobre els comptes de la família de Jordi Pujol.



Cinca s'ha mostrat "respectuós" amb les declaracions d'Higini Cierco i ha afegit que si al final es demostren com a certes el Govern utilitzaria vies diplomàtiques per mostrar el seu "disgust" i "preocupació" a l'executiu espanyol.

#1 Cinisme dur

(31/08/16 19:48)