Bartumeu diu que Pere López mostra una “preocupant ignorància”

El president d’SDP critica la petició del conseller del PS perquè comparegui a la comissió BPA

El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va aprofitar ahir el retorn del partit a l’activitat política per atacar el líder del PS, Pere López, del que va manifestar que ha demostrat una “preocupant ignorància” en unes passades declaracions a la premsa. Sense dir el nom del polític del PS, Bartumeu es va referir que “un conseller general elegit pretén que en la meva condició d’advocat hagi de comparèixer davant d’una comissió legislativa per explicar qüestions que com a advocat no he explicat”. L’excap de Govern parlava de la demanda feta la setmana passada per López perquè Bartumeu, fins fa unes setmanes

#1 roska

(31/08/16 08:31)