Turisme demana més control a la policia amb el ROAT

Els establiments turístics del país tenen l’obligació d’inscriure les dades dels clients al Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT) però des del ministeri de Turisme i Comerç s’ha constatat que no s’estan inscrivint tots els clients.

Tal com remarca el cap de l’àrea de Planificació Turística i Econòmica, Sergi Nadal, les dades del registre no coincideixen amb d’altres com poden ser les d’entrada de turistes amb les que treballa Estadística. Per això se sospita que els establiments no estan inscrivint tots els clients, per la qual cosa s’ha demanat a la policia que es facin uns controls “més exhaustius” per saber del