Actualitzada 30/08/2016 a les 17:26

Va ser ministre francès de Sanitat, Afers Exteriors i Cultura sota la presidència de Jacques Chirac. Ara presideix Unitaid, una entitat que ajuda els més desfavorits.



Els sistemes sanitaris públics a Europa s’estan empetitint?

Els països desenvolupats es basen en una protecció social generosa, però és evident que no podem continuar així. Caldrà evolucionar la medicina en dos moviments que ja han arrancat. El primer és que anem cap a una medicina individualitzada, que és molt eficaç però molt i molt cara. Serà impossible aplicar-la a tothom. Alhora hi ha un segon moviment que és de passar a una medicina preventiva i comunitària i que és l’única solució per salvar el sistema.



I creu que s’anirà aplicant?

Funciona molt bé als països del nord. Als llatins no, però ho hauran de fer. Això passa per la comunicació, pels periodistes però sobretot per l’escola. En aquest àmbit el ministre d’Educació és tant important com el de Sanitat.



Cap on hauria d’anar la reforma sanitària d’Andorra?

El sistema de sanitat andorrà és bo. Penso que podem fer moltes coses junts, en particular per aquesta medicina qualitativa. En el cas del càncer, quan era alcalde de Tolosa, vaig crear un dels centres més importants en la lluita contra el càncer d’Europa. Avui he vingut des de Tolosa i el trajecte és molt curt. Es podria fer un acord entre el centre de Tolosa i Andorra. A més, la telemedicina té un paper molt important i després la resta és la prevenció.



Qui ho pagaria?

Dependria dels acords amb el sistema social andorrà. Hi ha metges de Tolosa que podrien venir a Andorra i els malalts molt greus podrien anar allà.



Es diu que es vol que amb la mateixa despesa es facin més serveis. És possible?

És la pregunta que es fan tots els ministres de Salut del món. No s’ha d’oblidar una cosa. D’una banda s’han de tenir sistemes de gran qualitat, però també cal personal de gran qualitat. Si no se’ls paga bé, després del batxillerat els millors no voldran ser metges o farmacèutics. Però si es paga massa el sistema es podria enfonsar.

#1 roska

(30/08/16 19:08)