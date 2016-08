Ser a l'exterior per mantenir la identitat

Toni Martí defensa el paper del Principat en els organismes internacionals per ajudar a combatre els

reptes globals

El cap de Govern, Toni Martí, va defensar ahir la presència d’Andorra en els organismes internacionals per mantenir la identitat del país i per contribuir a resoldre els problemes globals als quals s’enfronta la humanitat, com el canvi climàtic. Martí ho va exposar en l’acte d’obertura de la Universitat d’Estiu, que enguany se centra en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Fins a dijous, ponents de prestigi internacional faran les seves aportacions en diferents àmbits relacionats amb aquest aspecte.

El cap de Govern va apostar per la presència del Principat en els organismes supranacionals desitjant que de les ponències “en sorgís