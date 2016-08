Reunió entre el cap de Govern i l'alcalde de la Seu en el marc de trobades de bon veïnatge

Durant la reunió que han mantingut avui el cap de Govern, Toni Martí, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que s’emmarca en les trobades habituals de bon veïnatge, ambdós polítics han reafirmat la voluntat compartida de donar un impuls a l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell, qüestió que serà objecte d’una reunió específica de Batalla amb els ministres d’Administracions Públiques, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, i de Comerç i Turisme, Francesc Camp.



La trobada també ha servit també per avaluar els avenços duts a terme pel que fa a la situació dels treballadors fronterers de l’Alt Urgell a Andorra. En aquest sentit, Martí ha recordat que el Govern està donant resposta, en el que li correspon, a la resolució de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, mitjançant la realització de trobades i formacions a la Seu d'Urgell per part del personal del Departament d'Immigració del Govern. Així mateix, s’ha mostrat disposat a facilitar mecanismes de col·laboració i d'intercanvi d'informació entre el Servei d’Ocupació d’Andorra i el seu organisme homòleg de la Generalitat de Catalunya.



Durant la reunió també s’han tractat altres qüestions, com la possible candidatura conjunta entre Andorra, França i Espanya per reconèixer la catedral de la Seu d’Urgell, el castell de Foix, la Casa de la Vall i el romànic d’Andorra com a elements principals candidats a esdevenir patrimoni de la humanitat de la UNESCO; o la gestió transfronterera de residus, que permetria tractar a Andorra residus procedents de l’Alt Urgell, en aplicació del conveni de trasllat de residus signat entre el Principat i Espanya el novembre del 2011.

