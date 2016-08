La percepció del sector és que aquest mes l’ocupació ha estat similar a la de l’any passat, quan ja va ser del 74%, una xifra que troben molt alta

Els hotelers es mostren molt satisfets per l’ocupació de l’agost, a falta de pocs dies per tancar el mes. Calculen que hauran omplert els establiments aproximadament tant com l’any passat, quan ja van tenir un molt bon final d’estiu.

Des de la Unió Hotelera ho quantifiquen entorn al 74%, la xifra de l’any passat, que també coincideix amb les previsions que havien fet. Un dels seus responsables, Manel Ara, assenyala com una de les claus l’alta ocupació a la costa espanyola, que “s’ha notat moltíssim”, pel fet que hi ha turistes que pugen de la platja a fer escapades al país