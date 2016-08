Martí defensa la contribució d'Andorra als organismes internacionals

El cap de Govern ha posat en valor el multilateralisme i la cooperació durant la seva intervenció en la inauguració de la 33a Universitat d'Estiu d'Andorra

Actualitzada 29/08/2016 a les 20:08

El cap de Govern, Toni Martí, ha reivindicat en la seva intervenció a la inauguració de la 33a edició de la Universitat d'Estiu la contribució d'Andorra als organismes internacionals i la voluntat d'afrontar els reptes globals. "Volem contribuir a fer més grans els organismes internacionals" i formar part d'un nou ordre global que doni "resposta als reptes globals", ha destacat.



D'aquesta manera, el cap de Govern ha reivindicat el "multilateralisme i la cooperació" com a únics camins per fer front als reptes de futur. Andorra, ha afirmat, vol apostar per un nou model de relacions multilaterals tenint en compte, ha afegit, que la presència d'aquests organismes internacionals és encara més gran al Principat que no pas en estats molt més grans. Però més enllà d'aquestes solucions globals i de la coordinació entre estats, Martí ha recordat que aquestes solucions globals necessiten d'aplicacions i de concrecions locals. Així, ha remarcat la feina feta per Andorra per anar de la mà d'aquestes polítiques globals i fer front al desenvolupament sostenible, com ara les aportacions fetes a la COP21 (reducció de les emissions de CO2, foment del vehicle elèctric) i també la participació en el programa 'l'educació en primer lloc' de les Nacions Unides, convidats pel secretari general, Ban Ki-moon. També ha esmentat l'obertura de l'economia del país com un altre dels passos fets en el marc dels reptes de futur i que estan materialitzant de manera transversal, implicant diferents ministeris.



El cap de Govern ha posat la lluita contra el canvi climàtic com a paradigma "de la capacitat i la necessitat que tenim de transformar el món", ja que es tracta d'un problema global però amb connotacions molt fortes en l'àmbit local, com per exemple la reducció de les precipitacions de neu al Pirineu.



Martí ha destacat l'esperança que de la Universitat d'Estiu en pugui sortir una reflexió sobre aquests reptes de futur i, sobretot "una fe renovada en el multilateralisme, la cooperació i les institucions de governança internacionals". I ho ha defensat concloent que els països petits com Andorra saben que "l'única oportunitat" de fer perviure la seva identitat, és en un marc multilateral on les regles del joc siguin les mateixes per a tothom.



De la seva banda, el moderador de la universitat, Jean-Paul Marthoz, ha remarcat que davant la situació actual (conflictes armats, refugiats, etcètera) "ningú dubta" que cal un canvi i que no podem ser "indiferents" a tot el que està succeint. És més, ha recordat un món en "interdependència total" i on cal una reflexió més aprofundida i una major implicació dels ciutadans en els reptes de futur. En aquest sentit ha recordat que l'agenda 2030 és un exemple d'aquesta implicació però ha afegit que cal "ser més a prop dels ciutadans".



La solució contra la pobresa de Douste-Blazy



El secretari general adjunt per als finançaments innovadors per al desenvolupament de l'ONU, i metge, Philippe Douste-Blazy, ha plantejat la possibilitat que Andorra contribueixi a la pobresa extrema aportant un petit percentatge de cada transacció financera. El doctor ha plantejat durant la primera jornada de la Universitat d'Estiu d'Andorra el problema que suposa la pobresa per al desenvolupament sostenible i la necessitat de lluitar contra aquesta amb el que denomina “finançaments innovadors”, entre els quals destaca el creat per ell mateix, Unitaid. Es tracta d'agafar una petita contribució de diners de les activitats globalitzades com ara el turisme, el telèfon mòbil, Internet, el petroli, el gas o el tabac. En aquest cas, Douste-Blazy va començar pel turisme amb la proposta d'agafar un euro per cada bitllet d'avió i destinar-lo a la lluita contra la sida, la tuberculosi i la malària. Així, “vam rebre més de 3.000 milions de dòlars en deu anys”.



Pel que fa a la contribució del Principat, ha assegurat que és important l'existència d'actors com Andorra per defensar aquests valors. Per la seva banda, també ha intervingut en aquesta jornada la secretària general adjunta per a la comunicació i la informació pública de l'ONU, Cristina Gallach, per explicar les accions i objectius de l'Agenda 2030, la qual considera “la més àmplia i més global” perquè respon a les necessitats tant dels països pobres com dels més rics.