L'executiu remarca el compromís amb el desenvolupament sostenible

La Universitat d’Estiu arrenca avui per abordar diversos aspectes de l’Agenda 2030

El desenvolupament sostenible serà l’eix central sobre el qual giraran les ponències de la 33a Universitat d’Estiu d’Andorra, que comença avui i s’allargarà fins a dijous. Diferents ponents de prestigi internacional en el seu camp oferiran la seva visió sobre aspectes relacionats amb l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. El ministre d’Educació, Èric Jover, va explicar ahir durant la presentació que el programa “és molt ric i amb gent de primer nivell”. També va afegir que el de­-senvolupament sostenible “pensem que és el camí per tirar endavant la societat”.

Dels 17 objectius que figuren a l’Agenda 2030 per a les ponències