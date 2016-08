Dos ciclistes resulten ferits en caure al Bike Park de Pal

Dos ciclistes van resultar ferits ahir després de caure mentre practicaven descens al Bike Park de Pal. Un d’ells, un jove de 30 anys, va patir un traumatisme toràcic i segons va explicar el cap de guàrdia de l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell, es trobava ingressat a l’UCI. En el segon cas, el mateix cap de guàrdia va indicar que tot i patir alguns cops, no presentava cap patologia greu, com sí que era el cas del primer.

