El Govern i els comuns segueixen treballant per definir un nou sistema de transferències i segons es va explicar des de l’executiu s’estan analitzant els models de finançament que utilitzen altres estats per poder comparar i agafar idees. La secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, va detallar que tota la tasca referent a la primera fase, és a dir la de diagnòstic de la situació financera, “ja està finalitzada” i que ara s’està treballant en l’anàlisi del cost de les competències i en l’estudi dels sistemes de finançament d’altres països perquè “dóna idees”. Amb tot, Naudí no va concretar