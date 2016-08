El Govern posa a punt el patrimoni

Les tasques principals seran les de restaurar esglésies malmeses, però també accions de manteniment en cases-museu o ponts

El Govern s’ha establert com a meta posar al dia tot el llegat patrimonial del país, per tal de reparar els possibles danys que tingui. En aquest sentit, Ricard de Déus, el coordinador de Patrimoni Cultural, va exposar que al llarg d’aquesta legislatura esperen invertir un milió d’euros en actuacions tant per reparar com per mantenir el patrimoni del país. “L’any passat amb aquestes actuacions teníem uns 250.000 euros i aquest any el mantindrem, si no l’augmentem. Així que 250.000 euros en quatre anys és un milió d’euros en tot el conjunt”, va especificar De Déus al Diari. En concret,