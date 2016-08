Audioprotesistes titulats per oferir el servei

El Superior avala la denegació de dues autoritzacions en òptiques per la falta d’especialista

La normativa estableix que els establiments que volen oferir aquest servei han de tenir una autorització de l’administració i que, per aconseguir-la, el requisit és comptar, almenys, amb un professional titulat en la matèria. Quan es va aprovar el reglament, des del ministeri van admetre que la meitat dels establiments que comercialitzaven productes d’ortopèdia o audiopròtesis no complien amb aquesta condició i que s’hi haurien d’adaptar. El reglament, de fet, els donava sis mesos per fer-ho. En base al que dicta el text, la sala administrativa del Tribunal Superior ha avalat la denegació de dues peticions d’autorització que el 2014