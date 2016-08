“No necessito posar la papereta, puc fer política des del carrer”

Han passat cinc dècades des que el bisbe va encomanar-li deixar Organyà i fer-se càrrec de Canillo. El bellcairenc, que va perdre el cognom per convertir-se en Mossèn Ramon de Canillo, acaba de ser homenatjat per la parròquia, que li ha posat el seu nom a un camí.



Com se sent?

Una mica avergonyit perquè prefereixo passar desapercebut. Però com que ve dels amics, gent que m’estima, ho agraeixo. A més, que sigui un camí m’agrada molt. Em fa patir que molts joves no tenen clar cap a on anar, quin camí seguir. I això em compromet a ajudar la gent a