Excepte a França i Espanya, en els altres països aquests professionals només poden accedir com a no comunitaris i amb un procés “llarg i feixuc”

Les infermeres reclamen que si s’assoleix un acord amb la Unió Europea també inclogui la possibilitat que es redueixin les traves que ara es troben per poder exercir la seva professió a altres països europeus.

La presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers d’Andorra (COIA), Mònica Duran, va relatar al Diari que quan una infermera obté el títol a la Universitat d’Andorra, automàticament se li reconeix a França i poden treballar allà sense cap problema. A Espanya, però, “has de fer un procés d’homologació que pot tardar entre uns mesos i un any i has de fer un procediment administratiu”, va