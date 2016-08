La teleatenció domiciliària de la Creu Roja assoleix els 300 usuaris

Es tracta de la xifra rècord del servei, que després d’uns anys estables ha tornat a créixer el 2016

La teleatenció domiciliària de la Creu Roja Andorrana ha arribat aquest any a la xifra rècord de 300 usuaris, consolidant-se d’aquesta manera com un servei “imprescindible”, segons la seva responsable, Anna Arias, per a les persones que volen romandre a casa seva.

Arias ho qualifica molt positivament ja que en els darrers anys s’havia estabilitzat el nombre d’usuaris i, en canvi, el 2016 estan notant una major demanda. Això significa, tal com explica, que les persones valoren que és un servei bàsic per fer-los “la vida més fàcil”.

Precisament, la Creu Roja proposa per a avui la quarta sortida sociocultural per als