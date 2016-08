Cooperativa Interurbana portarà el plec de bases a la Batllia si Govern no el canvia o en fa un de nou

Les companyies d’autobús del país segueixen en peu de guerra amb el Govern pel plec de bases de la nova concessió de les línies d’autocar que l’executiu va treure a concurs públic a principis de juny. Les empreses es van queixar públicament de falta de concreció i de garanties de les condicions del concurs i fins i tot dues d’elles, Cooperativa Interurbana i Montmantell, el van denunciar unes setmanes després.

A més van transmetre algunes qüestions per tal d’esclarir dubtes, però les respostes en línies generals no els han satisfet. “Algunes sí que serveixen, però altres, no. Hi ha coses que