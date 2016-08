Actualitzada 27/08/2016 a les 06:46

El risc extrem d’incendi es va ampliar ahir a l’entorn de Bixesarri, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, després que dimecres es decretés a Andorra la Vella. La causa és la sequera als boscos, les altes temperatures i la previsió que en els propers dies no hi haurà pluges. A més, el comú d’Encamp va decretar el tancament de les zones de barbacoa per aquestes raons.