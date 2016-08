Cierco i Miquel no van denunciar les amenaces "per por"

L'accionista majoritari va assegurar a la batlle que Marcelino Martín Blas va dir-li a Joan Pau Miquel: "si denuncies, en 15 dies el FinCen intervindrà"

Cierco acusa Espanya de la nota de la FinCEN Higini Cierco a la sortida de la sala després de declarar acompanyat del seu advocat, Enric Casadevall, el passat dia 19. Xavier Pujol

Actualitzada 26/08/2016 a les 17:45

En la declaració que va efectuar Higini Cierco davant de la batlle Canòlic Mingorance, en què va denunciar pressions i amenaces per part de l'ambaixada espanyola, l'accionista majoritari va explicar com va rebre una trucada de Celestino Barroso, agregat d'Interior a l'ambaixada d'Espanya, el maig del 2014 en què l'advertia que "seria convenient que parlés amb unes persones a Madrid, en cas contrari, el banc morirà i els americans saben com fer-ho". Així es desprén literalment de les paraules de Cierco, la gravació de les quals avui difon el diari digital El Español, on se sent l'expresident de BPA relatant que almenys va quatre funcionaris del ministeri d'Interior del govern espanyol van pressionar-lo. Es tracta de Marcelino Martín Blas , que es feia dir 'Félix'; el llavors director adjunt operatiu, Eugenio Pino el mateix Celestino Barroso, i el seu antecessor al càrrec, Bonifacio Díaz. I tal com va exposar el passat dia 19 d'agost davant la batlle, buscaven dades bancàries que poguessin comprometre els expresidents catalans Jordi Pujol i Artur Mas o el conseller Oriol Junqueras i les seves respectives famílies. La narració va incloure la confessió que van acabar cedint i aportant dades dels comptes dels Pujol. "Si no ens dones els documents , en 15 dies intervé el FinCen", va assegurar Cierco.



L'accionista majoritari també va explicar que ni ell ni el conseller delegat del banc, Joan Pau Miquel, tampoc va denunciar per por. "Per què no va denunciar? Per por: tinc dues filles, un germà, una germana gran, molts negocis a Espanya i Andorra i por. A mi l’amenaça que m'arriba, l'extorsió que em comunica Celestino Barroso, prové del Govern espanyol ", va afirmar Cierco. I va relatar la situació que va viure Joan Pau Miquel. "Marcelino Martín Blas li va dir: ' si denuncies, en 15 dies el FinCen intervindrà , en 15 dies'". Miquel tampoc hauria denunciat perquè, segons Higini Cierco, "no se l'acusi de revelació de secret professional tot i l'extorsió i que per a mi és un crim d'Estat". Cierco acusa la policia espanyola d'haver ofert "informació falsa" a les autoritats dels EUA sobre els casos que estaven judicialitzats en relació a BPA.



Segons la mateixa declaració, les amenaces també van arribar a Rosa Castellón, membre del consell d'administració del banc. Cierco explica que va ser rebre una trucada en la qual Díaz li va dir que li digués a "Joan Pau Miquel que accepti. Sinó, el banc morirà". Aquesta trucada l'hauria rebuda en un bar del centre comercial illa Carlemany, a través d'un telèfon d'un desconegut que l'esperava al bar.



La policia espanyola no va rebre cap comunicació oficial d'Andorra

El director general de la policia espanyola, Ignacio Cosidó, ha assegurat avui que no ha rebut "cap comunicació oficial" per part d'Andorra sobre la investigació que suposadament va derivar en la revelació de pressions per demanar dades de polítics catalans. Preguntat a Santiago sobre la informació que publica avui el diari El Espanyol, Cosidó s'ha limitat a respondre que "això es produeix en el marc d'una investigació que porten a terme les autoritats andorranes". "La Policia Nacional no està participant en aquesta investigació i no hem rebut cap tipus de requeriment per part de les autoritats andorranes d'informació en aquest terreny", ha assenyalat. El director general de la policia ha apuntat que quan rebi "algun tipus d'informació per part d'Andorra", el seu cos actuarà "en conseqüència". "De moment no ens ha arribat cap comunicació oficial", ha resolt.