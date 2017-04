“Voldria fer un Dakar, però amb un camió i de copilot”

23 anys i un amant del motor. Dedica el seu temps a preparar vehicles Es va estrenar en competició a la Maroc Challenge fa tres anys i actualment fa la Copa Catalana de raids de regularitat, juntament amb el seu pare.

D’on ve aquesta passió pel motor?

Fa molts anys que a casa he vist molts vehicles i he estat molt relacionat amb el món del motor, anant a moltes carreres quan el pare era president de l’Automòbil Club d’Andorra. Cada cap de setmana estàvem a una cursa o amb una escuderia diferent. És un món molt divertit.



Com van introduir-se en el món de la competició?

Ningú sap per on començar. Vam decidir iniciar-nos a l’off-road, que és el que més ens agradava, amb la Maroc Challenge, i després també en els raids de regularitat, perquè ens va semblar el més assequible per començar i a més és una disciplina que es cor­re a Montecarlo.



Com recorda la primera experiència a la Maroc Challenge?

Vam començar molt bé, però a meitat de la prova se’ns van trencar els amortidors, es va cremar l’embragatge... És una prova bastant dura i no ens esperàvem que ho fos tant. Vam aprendre molt, i la vam acabar, que també és important, però si l’haguéssim de fer un altre cop seria diferent.



Per què no hi han tornat?

Perquè no s’ha donat el cas, entre estudis i altres. Jo vaig estar vivint fora una temporada i no teníem temps, però no és una cosa que descarti. Ens agradaria tornar-hi.



I quin és l’objectiu a la Copa Catalana de regularitat?

Volem començar a aprendre amb el tema de la regularitat, perquè és més complex del que sembla. És assequible, l’únic que és una cosa molt estricta quant a temps, a velocitats i a saber-ho mesurar bé. Ara jo faig de copilot i el pare de pilot. Ens anem intercanviant



I quin és l’objectiu final?

Córrer un Ral·li de Montecarlo. És més exigent i reconegut. Fem aquestes proves per aprendre i quan estiguem preparats el farem.



I quina és la competició màxima que li agradaria fer?

Deixant la regularitat a part, a nivell de navegació voldria fer un Dakar, però tinc clar que no seria amb un cotxe, sinó amb un camió i de copilot. Són paraules majors, i encara queda molt, però seria un gran somni. Amb l’Albert Llovera? Amb ell, millor que millor, i si no amb alguna escuderia com l’Epsilon Team, per exemple. Quina és la part més difícil del procés de competició? La més complicada i alhora divertida és preparar-los. Encertar amb les peces, amb el vehicle. De vegades el cotxe que trobes està lluny i s’ha d’anar a buscar. Vam anar a buscar un Audi a Xerès. I com va ser el viatge? Vam anar amb avió a buscar-lo i tornar amb el cotxe, i els seus problemes mecànics. Tenia un radiador que perdia aigua i vàries coses. Però al final vam arribar.



