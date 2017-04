“La flor encara no és un regal que un es faci a si mateix”

Venedors de flors el dia de Sant Jordi. Va venir amb el seu marit a Andorra fa 36 anys i és propietària d’una de les botigues de flors més antigues del país. Avui treballarà coincidint amb el dia de la rosa i el llibre.

Podem dir que és una de les venedores de flors més veteranes d’Andorra.

Sí, fa 36 anys vaig venir amb el meu marit. Havíem tingut una floristeria a París i havíem viscut a altres llocs de França.



I com és que van escollir Andor­ra per implantar-se?

A Andorra hi havia molt poca floristeria quan vam arribar i vam decidir que ens hi instal·laríem. I ens va anar molt bé. Hem criat tres fills aquí.



Des del primer dia amb botiga.

Sí, a Escaldes, al carrer Fiter i Rossell, on som ara. Després en vam obrir una més petita, a l’avinguda Meritxell, fa uns set anys.



Com