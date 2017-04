“Parlem del que hem viscut per donar veu als refugiats”

Testimonis contra la indiferència. Van ser a camps de refugiats sirians a Grècia. En tornar, van decidir explicar el que van veure i viure. Ho fan des del gener en un cicle de xerrades a les escoles de l’Alt Urgell.

Com s’explica a un nen una situació tan dura com la que viuen els refugiats?

A. A.- Intentem fer-ho d’una manera molt vivencial, explicant-los el que ens ha dit a nosaltres la gent amb qui hem parlat als camps. Donem veu als refugiats perquè entenguin que darrere les xifres que surten als mitjans hi ha persones, nens com ells, i que no és una situació tan llunyana com pot semblar.



No deu ser fàcil, però.

R. M.- Al principi no m’hi veia, però quan l’Agnès va tornar de Grècia ho vam parlar i vam creure que ho havíem de fer.

A. A.- Quan tornes