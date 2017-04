“Tinc relació amb el 'Gio' però tots som una família”

Té 20 anys, va néixer a Lisboa i amb 8 va arribar al Principat. Aquesta temporada és la segona que està treballant dins del vestidor que dirigeix Joan Peñarroya facilitant la feina als jugadors i se sent molt estimat per tots.

Com explicaria la seva arribada al vestidor del MoraBanc?

Jo treballava de pintor, però ho vaig deixar. Aleshores em van contractar aquí i en un principi no m’agradava el bàsquet perquè era de futbol (riu), però ara m’encanta, ja que m’hi dedico tots els dies.



Tinc entès que és molt professional amb la seva feina.

Sí. Procuro parlar amb els jugadors per saber si hi ha quelcom que faig malament. Em fixo molt en ells per millorar cada dia i temporada. A més, sempre que puc aprofito per parlar amb els encarregats de material d’altres equips per agafar idees.



Quines són les