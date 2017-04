“No hi ha res més bonic que veure un infant content”

Voluntària de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. 51 anys. Va veure els pallassos hospitalaris a la televisió i va decidir fer un projecte al país. També acompanya malalts que estan sols o que fa temps que estan ingressats.

Sempre ha fet de voluntària amb infants?

No. Els voluntaris anem sobretot a fer companyia a la gent que està a les habitacions o acompanyem els de salut mental a la terrassa o a la cafeteria perquè no hi poden anar sols. Després d’un temps vaig demanar si es feia alguna cosa amb nens i em van dir que no, així que vaig preparar un projecte i la direcció el va aprovar.



Què cal tenir present a l’hora de fer les visites?

Primer de tot has de tenir moltes ganes de fer-ho i si ets algú a qui no li agrada