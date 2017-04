“Si es fa esport per salut, els resultats estètics venen sols”

Professora de gimnàstica i de dansa. Titulada en pilates, imparteix classes personalitzades en grups reduïts i destaca la importància de fer exercici amb regularitat entre aquells que volen reduir pes.

Xabeli Giménez Xabeli Giménez XAVIER PUJOL

Actualitzada 18/04/2017 a les 06:57

Després de la Setmana Santa, alguns dels seus usuaris es proposen fer l’‘operació biquini’?

Acostumem a sentir-ne a parlar més però els nostres clients ja acostumen a venir amb regularitat tot l’any. També és cert que n’hi ha alguns que en aquesta època de l’any es posen més les piles.



S’aconsegueix realment reduir pes amb l’‘operació biquini’?

És complicat rebaixar gaire pes en dos mesos si no es fa una dieta espectacular. El cos necessita un temps d’adaptació per aconseguir canvis i segurament en dos mesos se’n poden notar, però no els que alguns pretenen.



Quants quilos es poden perdre en dos mesos?

Depèn de cada persona i de cada metabolisme. Hi ha gent que perdrà dos quilos i d’altres, cinc. El que és important és fer canvis de manera saludable perquè això permetrà mantenir-los amb el temps. L’important és que es faci esport per una qüestió de salut i després els resultats estètics venen sols.



Quantes vegades per setmana s’aconsella fer esport per reduir pes?

És ideal que es faci esport entre tres i cinc cops per setmana. També és important que es bar­regin activitats aeròbiques i de tonificació, sense oblidar la part dels estiraments. L’ideal és que es faci una hora d’esport per cada sessió.



Quins consells donen als nouvinguts?

La gent que s’inicia i que no ha fet esport durant l’any ha de començar amb exercicis moderats i evitar lesions lumbars o de cervicals, que són dues parts molt sensibles. També cal anar molt amb compte amb la tendinitis.



La gent es cuida més l’alimen­tació?

Sí, ens adonem que han canviat molt els hàbits i que cada cop mengen més productes naturals.



I de les dietes miracle, també se’n parla?

Nosaltres aconsellem que es mengi variat, que s’evitin els greixos i els sucres i que es mengin moltes verdures. El risc de les dietes miracle és que, encara que permetin aprimar-se, quan es torni a la dieta habitual es tornaran a agafar quilos amb facilitat.



Nota que la gent cada cop és més conscient de la importància de fer esport?

Hem notat que la gent ha canviat la seva forma de pensar i que cada cop ve més al gimnàs. No només ho fa per una qüestió estètica sinó també per salut. També ens adonem que la gent opta més per venir o per fer esports individuals perquè és més flexible.



Ha canviat, doncs, el paradigma?

Sí. Avui en dia entre la família i la feina és complicat que la gent es pugui adaptar a un horari concret. Cadascú s’organitza en funció de les seves disponibilitats i pot venir a fer esport a l’hora que vulgui. Nosaltres també ens adaptem i oferim molta varietat de cursos.