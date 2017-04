“La xocolata és noble i delicada, maca de treballar”

La Pasqua més enllà de les mones de Disney. 42 anys, de Canillo. Apassionat de la pastisseria des dels 14 i format a França i Itàlia. Un ‘rara avis’ que prefereix recuperar la tradició que fer muntatges amb dibuixos.

Costa fer mones que no es troben enlloc més?

Sempre intentem ser diferents. Com que he treballat a França fem el que en diuen el niu, la típica mona que es feia amb pasta de brioix i abans s’hi posava un ou de veritat al mig. Ara fem com un tortell, li donem la forma de niu i per temes sanitaris hi posem un ou de xocolata.



Els francesos deuen estar encantats.

La compren els francesos, però també agrada als catalans, perquè s’assembla al tortell que mengen per Reis.



És la que té més èxit?

Les que surten més són les de nata i trufa