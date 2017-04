“Si ens porten gats d'una colònia, els tornarem allà”

Més facilitats per a la cessió i adopció de felins. Llargament reivindicada per les entitats animalistes, la gatera oficial va començar a funcionar el 4 d’abril. Les noves dependències estan ubicades a la Borda Vidal, just al costat de la gossera.

Amb quin objectiu neix la gatera?

Està pensada per als propietaris que, pel motiu que sigui, volen donar el gat en adopció perquè no poden continuar amb ell: parelles que se separen, canvi de domicili a un immoble on no s’accepten animals, algú que marxa del país...



Hi havia molta gent interessada?

Sí, durant molts anys ha estat una demanda recurrent. Era habitual que la gent truqués a la gossera demanant-nos si acollim també gats. Per fi se’ls dona resposta.



Fins ara els propietaris no disposaven d’aquest servei?

El més semblant que hi havia és el que ofereixen associacions com Laika, que gestionen algunes adopcions.



Com