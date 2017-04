“Avui dia, un bon tatuatge és signe d'un estatus social alt”

Obres d’art que t’acompanyen tota la vida. Ha estat premiat a Londres, la passada tardor, i diversos cops a Barcelona, on el mes passat va coincidir amb alguns dels tatuadors de més prestigi d’arreu del món.

L’afició pel dibuix el va dur al tatuatge.

Així és. Sempre he tingut molta afició a dibuixar i com que se’m dona bé, uns amics em van demanar que els fes un disseny per tatuar-se’l. Això em va despertar la curiositat per aquest món, i ara ja fa uns dotze anys que m’hi dedico.



Però no deu ser el mateix dibuixar en un paper que a la pell.

La base és la mateixa, l’únic que canvia és el llenç. Penso que, per respecte al client, ningú no s’hi hauria de dedicar sense tenir una bona base de dibuix. Ara, és clar que com