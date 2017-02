“A la boxa s'ha de saber dominar el cap i les cames”

Una vida entre guants. El boxejador rus va guanyar el 1980 l’or en els Jocs Olímpics de Moscou en la categoria de pes minimosca, entre 40 i 47,6 quilos. Ara és un apassionat d’esquiar a Andorra.

Què va sentir quan va guanyar l’or en uns Jocs Olímpics?

En les Olimpíades, nervis, però quan vaig guanyar era jove per entendre l’alegria espiritual i física de la victòria.



Suposo que no va ser el camí?

La boxa mai és fàcil.



Com va néixer la vocació?

Vaig néixer en una població molt petita als Urals, al camp. El meu germà, que era set anys més gran que jo, em va introduir a la boxa.



Com es va iniciar?

El meu primer entrenador va ser un conductor de camions, però li apassionava la boxa i va deixar la feina per entrenar-me.



I després d’això?

Quan vaig acabar l’escola, el