“Als celíacs, la moda sense gluten ens fa mal”

El món sense farina de blat. 31 anys. Ha fet de la seva celiaquia i la de la seva filla matèria primera per als seus blogs, ‘A taula sense gluten’ i ‘Buenos días luna’. Ara prepara unes jornades al país amb bloguers d’aquest món.

Actualitzada 12/02/2017 a les 07:39

Està de moda l’alimentació sense gluten?

Està de moda entre la gent que no és celíaca.



Què li sembla?

Al final, crec que és un negoci. Vull pensar que es busca una dieta més sana, de menys processats.



Als celíacs els va bé aquesta moda?

Bé, en part ens fa una mica de mal. Molts restaurants diuen que tenen menús sense gluten, però de vegades no tenen en compte la contaminació quan fan els plats. A qui menja sense gluten perquè vol no li passarà res. A un celíac li pot fer molt mal.



A Andorra hi ha prou oferta?

Als supermercats, sí, però a tot arreu trobes les mateixes marques. D’aquestes, moltes no tenen en compte el nivell de sucre dels productes, per exemple. Les marques que comencen a vigilar-ho encara no han arribat aquí.



I restaurants?

Si vas a Barcelona de seguida trobes llocs amb el cartell de l’associació que certifica que està controlat. Aquí no n’hi ha. Es pot menjar a diferents llocs, això sí. Però també he menjat plats que en teoria eren sense gluten i després m’he trobat fatal.



Així, és cert que un ganivet que ha tallat pa no pot tocar el seu menjar.

De vegades els cambrers es pensen que ets un primmirat, però és així.



Com va ser el canvi de vida quan li ho van diagnosticar?

Al principi va ser una mica dur, em va costar acceptar-ho. A més, quan comences a veure que a tot arreu hi ha gluten i que molts productes poden estar contaminats, costa.

Tot això la va portar a aficionar-se a la cuina.

El meu marit era qui més cuinava a casa. Jo sobretot em vaig aficionar a la pastisseria. A Andorra era impossible comprar un pastís d’aniversari sense gluten. A partir d’aquí vam obrir el blog Buenos días luna. I ara ens centrem en el país a A taula sense gluten [a la web del Diari d’Andorra].



Hi ha una comunitat gaire gran de bloguers sobre celiaquia?

Sí, no m’imaginava que seria tan gran. Hem conegut gent i hem fet amistats. I ara fins i tot les empreses ens contacten perquè provem els seus productes.



Els seus projectes no s’acaben aquí.

Volem fer unes jornades aquí, al maig. Convidem bloguers del món de la celiaquia, gent que fa cursos i conferències.



Ja hi ha gent disposada a venir?

Sí. Per exemple, el Mateo de Masterchef està disposat a venir i fer un curs. També la periodista darrera de Celicidad, un blog i una app que et diu els llocs on es pot menjar sense gluten. I més.



I gent d’Andorra implicada?

Per a aquestes jornades em falta una mica de col·laboració. Tant econòmica com per a les activitats. A la gent que vingui vull mostrar-li què es pot fer aquí fora de la temporada d’hivern.