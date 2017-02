“No ens adonem de la dificultat que suposa llegir”

Adquirir l’hàbit de la lectura com si fos un joc. La psicòloga i directora del projecte Glifinga participar a la biblioteca de Sant Agustí en una sessió de l’Escola de Pares per explicar els avantatges del mètode Glifing en la millora de la capacitat lectora dels infants.

L’objectiu del mètode Glifing és millorar la capacitat lectora dels infants?

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic de format lúdic, però també és un mètode que permet detectar les dificultats per llegir i corregir-les.



En tot cas, pressuposa que l’hàbit de lectura ja hi és.

Al contrari. És un mètode indicat sobretot per a aquells nens que no llegeixen. I no ho fan perquè els costa molt. Quan hi estem acostumats no ens adonem, però hem de pensar que llegir és una tasca molt difícil. Si tens facilitat per llegir ràpid és una