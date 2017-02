“El nombre de morts per allaus anirà augmentant”

Geòleg especialista en riscos geològics. Convidat per l’Espai de Neu i Allaus, analitza avui a la Llacuna (19.30 h) un cas real de múltiples esllavissades accidentals esdevingut fa un any a Osca. Quatre esquiadors van haver de ser rescatats.

El títol de la conferència ja és prou explícit, ‘Freeride vs. Freedead’...

Sovint ens endinsem a la muntanya quan la perillositat és extremament alta i cal prendre moltes mesures. Però encara falta molta educació i conscienciació, ja des de l’escola. I més en un país com aquest.



Què va passar l’hivern passat al Pirineu d’Osca?

En un mateix dia es van produir diverses allaus provocades pels esquiadors, amb quatre persones afectades. Per sort no va morir ningú, però un dels casos va ser força greu. Un grup es va saltar la prohibició de l’estació d’accedir a l’espai forapista i un dels