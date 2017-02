“Voldria que l'emprenedoria fos un fenomen més sòlid”

Un centenar d’andorrans sortits d’Esade els darrers tres anys. La directora general de l’escola de negocis Esade ofereix avui (19 h, sala de conferències d’Andbank) una xerrada sobre lideratge organitzada per la Fundació Julià Reig.

Ve a parlar del lideratge en temps canviants. Quins consells donarà?

Vivim un radical canvi d’època però alhora seguim tenint problemes candents: es manté una excessiva desigualtat social i les empreses han de ser més conscients del seu impacte transformador. Per això, necessitem lideratges adaptats als temps actuals.



I com han de ser?

Gent oberta al treball en equip, capaç de reflexionar i pensar críticament, sense por d’afrontar reptes fora de la zona de confort.



El de les escoles de negocis té la fama de ser un món agressiu i economicista. Què hi ha de cert i què de tòpic?

En el nostre cas