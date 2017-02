“Per sentir la natura ens hi hem d'apropar sense prejudicis”

Recuperar el plaer de viure la natura. Ahir va encetar el cicle Sentint les estacions, organitzat per l’Espai Ermengol per aprendre a copsar amb els cinc sentits tot el que la natura ofereix al llarg de l’any.

Malgrat tenir la natura a tocar, li hem girat l’esquena.

La nostra societat ens fa centrar l’atenció del dia a dia en aspectes econòmics, socials, polítics, i de mica en mica ens hem anat oblidant de les sensacions que podem viure a la natura. Aquest taller proposa una sèrie d’activitats en cada estació de l’any per tornar a aprendre a copsar aquestes sensacions d’una manera molt bàsica.



Hi pot participar tothom?

És obert a gent de totes les edats.



Diferents edats implica diferents graus de curiositat, com ho compaginarà?

Aquest és precisament un dels incentius del taller: constatar com, malgrat fer la mateixa activitat en