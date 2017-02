“Al PS ara la gent té menys por a parlar d'alguns temes”

Vocal Joventut Socialdemòcrata d’Andorra. 21 anys. El seu cognom és sinònim de política, de música i d’interpretació. De moment està estudiant per poder exercir professionalment de psicòleg.

Sempre li ha interessat la política?

Sí, el meu pare ha estat vinculat al PS i això ha fet que des de petit estigui atent als resultats de les eleccions o a les relacions internacionals. Però fins fa ben poc m’ho mirava des de fora. Estava de suplent a la llista del PS a les comunals.



N’és militant?

De moment, no. Primer, perquè fins fa ben poc estava creixent ideològicament i, després, perquè encara no soc econòmicament independent i per tant, fins que no disposi dels meus diners per pagar una quota de militància, no vull lligar-me a cap partit.



