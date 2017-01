“L'art neix amb l'àgora, amb l'expressió i el pensament”

Farràs dirigeix l’òrgan encarregat de la gestió del Museu Thyssen d’Andorra

Es tracta d’una responsabilitat més dins de la seva dilatada trajectòria en l’àmbit cultural. Amb la imminent obertura de l’equipament espera enfortir l’oferta del país.

Creu que el país està lluny d’esdevenir un referent cultural?

Crec que ens subestimem i no som conscients del bon producte que oferim. Jo, com tinc el plaer de formar part d’altres fundacions, com l’ONCA, m’he adonat que la nostra orquestra no té res a envejar a la d’altres països. Tenim actors, escultors i pintors molt bons. I oferim propostes de molta qualitat a preus assequibles.



El país inverteix en cultura?

Sí. Sempre s’hi pot invertir més, és evident, però la gent és inquieta i les administracions donen suport sempre que poden.



Propòsits de Museand el 2017.

La fita més gran és posar en marxa