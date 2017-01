“Som un país poc crític i ens sap greu dir les coses”

Un càrrec de sorpresa. 43 anys. En la darrera sessió de consell de comú va jurar com a manadora del quart de Nagol. Sap que tindrà poca feina però mantindrà una tradició i el contacte humà.

Com arriba a ser manadora? Li proposen o és per sorteig?

M’ho van proposar. De fet és una trucada inesperada que no puc contestar perquè estava treballant. Vaig trucar l’endemà i m’ho van proposar, tot i que he sentit que en altres parròquies va per sorteig.



Va dir que sí de seguida?

Vaig demanar de què anava la cosa i que fins quan tenia temps per dir-ho. Em van dir que ja comptaven amb mi i l’endemà ja vaig dir que sí.



És una figura històrica però li toca assumir alguna tasca concreta?

En el dia a dia res. Pel que m’han dit és només