“M'agrada presentar les cançons tal com les sento”

Cançons sense data de caducitat. Té una llarga trajectòria en solitari i amb grups com La Mata de Jonc, i una quinzena de discos. Imparteix un curs de cançó tradicional a l’Escola Folk d’Arseguel.

Què fa que una cançó sigui tradicional o no?

Una cançó tradicional és la que, transmesa oralment, amb els anys i a través d’algunes generacions, adquireix una significació especial per a una comunitat determinada. Sol anar vinculada a algun context concret i sempre respon a unes necessitats comunicatives de caràcter social.



Al curs, es tracta de difondre part del repertori o d’analitzar els aspectes tècnics d’aquestes peces?

El curs és absolutament pràctic. Es tracta de cantar i gaudir cantant. Això no vol dir que puntualment s’hi faci alguna reflexió sobre aspectes tècnics del cant o d’una cançó en concret.



Quines fonts feu servir?