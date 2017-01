“La banca digital no pretén substituir les oficines”

Sobre la banca d’ara i la que ve. 43 anys i enginyer industrial. Al capdavant d’una de les entitats bancàries del Principat, l’últim projecte important que ha liderat ha estat l’impuls de la banca digital.

Per què és tan important la transformació digital de la banca?

Perquè acompanya el canvi d’hàbits dels clients. El camp digital no tan sols afecta la banca, tots els sectors s’han d’adaptar a aquests nous hàbits de consum.



La banca està al servei de la tecnologia o és al revés?

La tecnologia està al servei del client. L’important és ell i nosaltres el que hem de fer és oferir-li el màxim de serveis i comoditats.



Ara la banca digital és un complement a les oficines. Arribarà a substituir-les?

No, en cap cas. I menys a Andor­ra. No ens hem plantejat tancar cap