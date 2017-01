“Volem explorar els perills d'un món postapocalíptic”

Un univers amb vinyetes. 27 anys, d’Andorra la Vella. Amb el company Edouard Boutin (27) estrenen aquesta setmana el còmic ‘Cynara’ a la revista 7Dies. Expliquen aventures d’un món on no hi ha electricitat.

El 7Dies estrena còmic. Què ens hi trobarem?

Parla d’un món post­apocalíptic on l’electricitat ja no existeix. S’ha extingit una part de la humanitat i el que hi ha ara són tribus. La història passa uns dos mil anys més tard de l’extinció de la llum.



Hi ha un protagonista?

És una noia, la Cynara, amant dels esports extrems. Ella ve d’un poblet de les muntanyes, on fa snowboard. Amb ella volem explorar aquest món, els perills d’aquest món postapocalíptic.



Per què Cynara?

És un nom d’origen científic, d’una planta que té unes llavors voladores, viatgeres. I ella és així, aventurera i valenta. Si et soc sincer ens vam inspirar veient fotos de surfistes de neu.



Com se’ls acudeix?

Tot això va començar fa tres o quatre anys. Veig veure un documental que mostrava com seria el món vint anys després que la humanitat desaparegués.



I el cap va començar a maquinar?

Com seria el món si s’aturés aquesta evolució consumista que ens porta a carregar-nos el món? Què passaria si de cop ens paressin els peus i la natura tornés a agafar l’avantatge? Tot això ho vaig comentar amb l’Edouard i a ell també li va agradar. Vam passar-nos tota una nit fent créixer la idea.



Així, és un còmic amb missatge.

En certa manera. En aquest univers que hem creat els humans han d’abaixar els fums egòlatres que tenen perquè ja no són els reis del món. Totes les espècies han evolucionat i són més perilloses que abans. Els humans recuperen una posició d’inferioritat respecte a la resta i s’han d’associar per enfrontar-se a l’entorn.



Quin tipus de còmic és?

Té alguns tocs d’humor, però és sobretot un còmic d’aventures. Hem creat una espècie d’univers, un món amb moltes branques i les històries que publicarem al 7Dies en serà una.



Com és el procés de creació?

Ara gairebé tothom treballa 100% digitalment, però jo soc el dibuixant i m’agrada molt més el tacte del paper. Primer faig un storyboard per decidir com anirà, després ho passo a net i l’Edouard ho passa pel Photoshop.



Com es reparteixen la feina?

Jo m’encarrego del dibuix, de la narrativa i la tinta. Ell s’encarrega del guió i de l’acabat final.



Què hi trobarem cada setmana?

Dues pàgines de còmic que volem que siguin interessants per si mateixes però que també aniran revelant aquest univers. A més, la idea és que cada mes (cada vuit pàgines) tindrem un petit capítol dins de la història.



D’on els ve l’interès pel còmic?

Vaig fer Empresarials durant dos anys, però vaig veure que a mi m’anava més dibuixar, i vaig fer una formació a l’escola Joso, de còmic, a Barcelona. L’Edouard ha fet Belles Arts i ara també estudia a l’escola Joso.