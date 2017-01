“Si no hi posem de la nostra part la tradició es perdrà”

>> Una tradició de benvinguda de l’any

24 anys. Novament fa part dels cantaires que aquest cap de setmana i els dos següents portaran les ‘Janeiras’ arreu del país i a la catedral de la Seu.

És al grup des de ben petita.

Sí, vaig començar al grup de folklore amb tres anys.



Hi participava la família?

El meu pare hi va començar i anava amb ell, i des de llavors en formo part.



Ara enceten la dotzena edició de les ‘Janeiras’. Expliqui’m en què consisteix.

És una tradició portuguesa en la qual un grup de gent visita les cases per desitjar bon any a les persones que hi viuen. La gent ens deixa entrar i ens prepara una mena de vermut, ens posen xoriço i productes que fan en aquesta època.



I ho continuen fent, d’anar a les cases? Perquè visiten