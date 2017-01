“Traslladem a les pistes les tendències de les capitals”

Productes Gourmet a les estacions. Grandvalira ha creat l’Snow Club Gourmet, jornades gastronòmiques amb xefs líders i productes de qualitat que tindran lloc als restaurants de les pistes, segons explicar el director de restauració de Grandvalira i Ensisa.

Actualitzada 12/01/2017 a les 22:03

Com neix l’Snow Club Gourmet?

S’ha creat per als amants de la gastronomia i la neu. Fa molts anys que Grandvalira treballa perquè la restauració a les estacions sigui una experiència positiva, contra la idea que a les pistes no s’hi menja bé.



I com s’ha fet això?

S’ha invertit molt en restaurants per apostar per la qualitat i la innovació. Ara volíem fer un pas més enllà i hem creat aquest club amb marques líder del sector.



Què fan les marques?

Fan jornades atrevides i especials, que el client no pot trobar a cap altre restaurant.



Hi ha representació d’Andorra?

L’ambaixador del projecte és Jordi Marquet, que durant més de 40 anys ha estat el propulsor del concepte gurmet a Andorra i un referent per als restauradors.



Quin serà el seu paper?

Ens ajudarà a conceptualitzar les jornades, el maridatge, i hi introduirà productes del país.



Demà és la primera jornada, què hi trobarem?

De la mà d’Isma Prados, ens presentaran un brunch que serà una batalla gastronòmica dels conceptes flexitarians i tradicionals.



A qui va dirigit aquest club?

A andorrans, persones que tenen aquí segones residències o clients habituals de les estacions. Les jornades tindran un preu assequible per a tothom.



Per què hi ha la idea que a les pistes s’hi menja malament?

Hi ha hagut un canvi en el comportament del client. Abans venia i menjava un entrepà ràpid per seguir esquiant. Ara té molta cultura de l’oci, ha viatjat molt. Ve a passar un període vacacional i vol que la cadena d’experiències li compleixin les expectatives.



Això us ha fet replantejar tota l’oferta gastronòmica?

Des de fa més de cinc anys, Grandvalira ha invertit més de deu milions d’euros en restauració per renovar infraestructures i crear nous conceptes, com ara ter­rasses, xampanyeries, restaurants a la carta, punts de venda de menjar ràpid i de qualitat.



Entre aquesta oferta, n’hi ha alguna de preferida pel client?

Hem analitzat el mercat per veure la tipologia del client i les seves necessitats. Hem donat opcions a tots els perfils d’usuaris.



Com ha acollit el canvi el client?

En cinc anys la nota de restauració ha passat d’un bé a un notable alt.



Aquest any heu inclòs el concepte ‘foodtruck’ a les pistes.

Sí, tenim la Gourmet Food Ratrack, una màquina llevaneu amb marques gurmets i un Foodtruck Hard Rock Cafe. Intentem traslladar les tendències de les grans capitals a les pistes.